Радник Трампа пообіцяв «професійну передачу влади» Байдену

Радник Трампа пообіцяв «професійну передачу влади» Байдену

Укрінформ
Чинна адміністрація США забезпечить «професійну передачу влади» команді Байдена, якщо його перемога буде юридично підтверджена.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн, повідомляє Укрінформ із посиланням на The Hill.

«Ми можемо мати політичні розбіжності, але якщо кампанія Байдена - Гарріс буде визначена переможцем (очевидно, зараз усе так і виглядає) ми забезпечимо дуже професійну передачу влади від Ради з питань національної безпеки», - зазначив О'Браєн.

Водночас він припустив, що Трампу все ж таки вдасться оскаржити результати виборів і залишитися на другий термін. Але, зауважив Роберт О'Браєн, зараз очевидно, що Джо Байден і Камала Гарріс здобули перемогу на президентських перегонах.

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Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп продовжує заявляти про масштабні фальсифікації на виборах президента США. Проте судові справи в чотирьох ключових штатах, ініційовані його штабом з метою завадити оголошенню перемоги Джо Байдена, зазнали поразки.

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