Радник Трампа пообіцяв «професійну передачу влади» Байдену

Чинна адміністрація США забезпечить «професійну передачу влади» команді Байдена, якщо його перемога буде юридично підтверджена.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн, повідомляє Укрінформ із посиланням на The Hill.

«Ми можемо мати політичні розбіжності, але якщо кампанія Байдена - Гарріс буде визначена переможцем (очевидно, зараз усе так і виглядає) ми забезпечимо дуже професійну передачу влади від Ради з питань національної безпеки», - зазначив О'Браєн.

Водночас він припустив, що Трампу все ж таки вдасться оскаржити результати виборів і залишитися на другий термін. Але, зауважив Роберт О'Браєн, зараз очевидно, що Джо Байден і Камала Гарріс здобули перемогу на президентських перегонах.

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Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп продовжує заявляти про масштабні фальсифікації на виборах президента США. Проте судові справи в чотирьох ключових штатах, ініційовані його штабом з метою завадити оголошенню перемоги Джо Байдена, зазнали поразки.