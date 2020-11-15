Трамп фактично визнав перемогу Байдена на виборах

Трамп фактично визнав перемогу Байдена на виборах

Укрінформ
Чинний президент США Дональд Трамп визнав перемогу свого конкурента-демократа Джо Байдена на виборах у США, назвавши, втім, результати голосування "сфальсифікованими".

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітері.

«Він переміг, тому що вибори було сфальсифіковано. Не було жодних спостерігачів за голосуванням та підрахунком голосів. Підрахунок здійснювався приватною компанією Radical Left, Dominion, з поганою репутацією та обладнанням», - написав Трамп.

При цьому Тримп заявив, що не поступиться. «Він (Байден – ред.) виграв лише в очах фейкових ЗМІ. Я не поступаюсь! У нас довгий шлях (у судах – ред.)», - написав він. 

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків Джо Байден здобув перемогу.

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Натомість Трамп заявив, що оскаржуватиме у судах результати виборів у штатах, де переміг Байден.

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