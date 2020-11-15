Трамп фактично визнав перемогу Байдена на виборах

Чинний президент США Дональд Трамп визнав перемогу свого конкурента-демократа Джо Байдена на виборах у США, назвавши, втім, результати голосування "сфальсифікованими".

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітері.

«Він переміг, тому що вибори було сфальсифіковано. Не було жодних спостерігачів за голосуванням та підрахунком голосів. Підрахунок здійснювався приватною компанією Radical Left, Dominion, з поганою репутацією та обладнанням», - написав Трамп.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

При цьому Тримп заявив, що не поступиться. «Він (Байден – ред.) виграв лише в очах фейкових ЗМІ. Я не поступаюсь! У нас довгий шлях (у судах – ред.)», - написав він.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків Джо Байден здобув перемогу.

Натомість Трамп заявив, що оскаржуватиме у судах результати виборів у штатах, де переміг Байден.