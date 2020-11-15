У Вашингтоні сталися сутички між прихильниками Трампа і Байдена, є затримані

У столиці США Вашингтоні акції протесту прихильників чинного президента Дональда Трампа, який програв вибори, переросли у зіткнення між прихильниками Трампа та обраного президента Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Під час протестів в суботу 14 листопада у Вашингтоні були затримані щонайменше 20 осіб. Двоє офіцерів поліції зазнали ушкоджень.

Ближче до вечора у Вашингтоні в районі площі Black Lives Matter Plaza, протестні акції переросли у зіткнення з прихильниками обраного президентом Джо Байдена.

В ході зіткнень один із демонстрантів отримав ножове поранення.

Також протести прихильників Трампа пройшли у Флориді, Мічигані, та Орегоні.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден набрав необхідну кількість голосів вибірників для перемоги на виборах президента США. Проте чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку та звернувся до суду з вимогою перерахувати голоси.

Фото: NPR, WAMU