У Вашингтоні сталися сутички між прихильниками Трампа і Байдена, є затримані
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
Під час протестів в суботу 14 листопада у Вашингтоні були затримані щонайменше 20 осіб. Двоє офіцерів поліції зазнали ушкоджень.
Ближче до вечора у Вашингтоні в районі площі Black Lives Matter Plaza, протестні акції переросли у зіткнення з прихильниками обраного президентом Джо Байдена.
В ході зіткнень один із демонстрантів отримав ножове поранення.
Також протести прихильників Трампа пройшли у Флориді, Мічигані, та Орегоні.
Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден набрав необхідну кількість голосів вибірників для перемоги на виборах президента США. Проте чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку та звернувся до суду з вимогою перерахувати голоси.
Фото: NPR, WAMU