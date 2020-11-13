Вибори у США: від Трампа пішли юристи у ключовому штаті

Одна з авторитетних юридичних фірм США «Porter Wright Morris & Arthur», яка представляла інтереси команди Трампа в судовому позові, пов’язаному з виборами в штаті Пенсильванія, неочікувано вийшла зі справи. Втім, у Трампа запевнили, що суд триватиме.

Про це повідомляє в п’ятницю американська газета The New York Times із посиланням на судові документи, передає Укрінформ.

«Юридична фірма «Porter Wright Morris & Arthur», яка очолює зусилля команди Трампа, спрямовані на те, щоби поставити під сумнів результати президентських виборів у Пенсильванії, неочікувано відмовилася від федерального позову, який подала напередодні від імені президента Трампа», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що позивачі – команда чинного президента – і юридична фірма «досягли взаємної домовленості» про вихід «Porter Wright Morris & Arthur» з процесу.

Видання додає, що на початку тижня у ЗМІ потрапила інформація про внутрішній конфлікт всередині юридичної фірми. Значна частина юристів була серйозно занепокоєна тим, що їхня організація використовується для того, щоби підірвати цілісність виборчого процесу у США. Один адвокат навіть подав у відставку на знак протесту.

У команді Трампа прокоментували розвиток подій як «вплив лівих» на окремих юристів та заявили, що це не зупинить процес. Республіканська кампанія продовжує працювати з іншими юридичними фірмами, у тому числі місцевого й федерального значення.

Як повідомлялося, за попередніми результатами підрахунку голосів на президентських виборах у штаті Пенсильванія демократ Джо Байден обійшов Дональда Трампа на понад 50 тисяч голосів. Це дало змогу Байдену набрати більше 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Тим часом, чинний президент США Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку та намагається через суд оскаржити результати підрахунку голосів у кількох штатах США.

Фото: The White House