Байден виграв у «республіканській» Аризоні
Укрінформ
Демократ Джо Байден у ході підрахунку голосів на виборах американського президента переміг у штаті Аризона, який з 1996 року незмінно голосував за республіканців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.
«Джо Байден виграв в Аризоні, утримуючи там невеликий розрив, після більш ніж тижневого підрахунку голосів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Байден обійшов свого суперника Дональда Трампа на 11 тисяч голосів, або на 0,3%. Нині у Байдена та Трампа 290 та 217 голосів виборців відповідно.
Аризона з 1996 року традиційно на виборах президента голосує за республіканців.
Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.
Фото: Getty Images