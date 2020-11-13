Байден виграв у «республіканській» Аризоні

Демократ Джо Байден у ході підрахунку голосів на виборах американського президента переміг у штаті Аризона, який з 1996 року незмінно голосував за республіканців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

«Джо Байден виграв в Аризоні, утримуючи там невеликий розрив, після більш ніж тижневого підрахунку голосів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Байден обійшов свого суперника Дональда Трампа на 11 тисяч голосів, або на 0,3%. Нині у Байдена та Трампа 290 та 217 голосів виборців відповідно.

Аризона з 1996 року традиційно на виборах президента голосує за республіканців.

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Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.

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