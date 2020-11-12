Байден подякував Папі Римському за благословення

Байден подякував Папі Римському за благословення

Укрінформ
Папа Римський Франциск привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США та дав своє благословення.

Про це повідомляє штаб Байдена за результатами його розмови з понтифіком у четвер, передає Укрінформ.

"Обраний президент подякував Його Святості за благословення й привітання та за провідну роль Його Святості у сприянні миру, примиренні та зміцненні зв'язків між людьми в усьому світі", - зауважується в повідомленні.

При цьому зазначається, що Байден наголосив на необхідності взаємодіяти за цілою низкою напрямів, зокрема щодо піклування про бідних, відповідей на виклики кліматичних змін, прийому та інтеграції іммігрантів і біженців.

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Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден набрав необхідну кількість голосів вибірників для перемоги на виборах президента США. Проте чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку.

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