Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 вибірників – ЗМІ

Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден, за попередніми підрахунками, отримав остаточну перемогу ще у двох ключових штатах - Джорджії й Аризоні та отримує в кінцевому рахунку 306 голосів вибірників.

Про це повідомив у п’ятницю телеканал CNN, посилаючись на останню інформацію щодо обробки бюлетенів, передає Укрінформ.

Так, за даними телеканлу, в Джорджії Джо Байден обходить Дональда Трампа на понад 14 тис. голосів при підрахунку 99% бюлетенів. Тобто, перевага демократа є більшою за голоси, які залишилось обробити в цьому штаті. Подібна ситуація склалася в традиційно республіканському штаті Аризона, де Байден випереджає Трампа на майже 11 тис. голосів.

Раніше американські ЗМІ повідомили про перемогу кандидата від демократів це в кількох ключових штатах – Філадельфії, Вісконсіні й Мічигані. Дональд Трамп взяв першість у Північній Кароліні й Алясці.

Таким чином, за прогнозом CNN, Джо Байден отримує 306 голосів вибірників, тоді як для перемоги потрібно лише 270. У арсеналі Дональда Трампа – 232 вибірника.

Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків (крім кількох ключових штатів) Джо Байден був оголошений переможцем. Натомість Дональд Трамп заявив, що оскаржуватиме через суди результати виборів у штатах, де переміг Джо Байден.