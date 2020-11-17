Трамп планував атаку на ядерний об'єкт в Ірані — NYT

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість удару по одному з ядерних об'єктів Ірану, однак його відмовили радники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times з посиланням на чотири джерела, серед яких чинні та колишні представники влади.

Зазначається, що це відбулося в ході однієї з нарад в овальному кабінеті після того, як міжнародні інспектори повідомили про «значне збільшення запасів ядерних матеріалів» в Ірані.

Трамп тоді підняв питання, наскільки реально завдати удару по основному ядерному об'єкту Ірану «найближчими тижнями».

За інформацією джерел видання, старші радники, серед яких були віцепрезидент США Майк Пенс, держсекретар Майк Помпео, в.о. глави Пентагону Крістофер Міллер і голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, відмовляли Трампа від цієї ідеї. Вони попередили, що це «може легко перерости в ширший конфлікт в останні тижні його президентства».

Припускається, що чи то кібератака, чи то ракетний обстріл «майже напевне» могли бути зосереджені на заводі в іранському місті Натанз. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), уранові запаси Тегерана в 12 разів перевищують дозволені ядерною угодою, з якої Вашингтон вийшов у 2018 році.

Газета пише, посилаючись на повідомлення джерел, що Трамп, "можливо, все ще шукає способи завдати удар по об'єктах іранців і їх союзників, включно з ополченцями в Іраку".

Як повідомляв Укрінформ, після виходу США з Іранської ядерної угоди адміністрація Дональда Трампа поновила та ввела додаткові санкції проти режиму в Тегерані.

Фото: Білий дім