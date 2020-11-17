Трамп не встигне вивести війська з Афганістану – ЗМІ
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в міноборони США, передає Укрінформ.
«Нове керівництво Пентагону, призначене Дональдом Трампом, досі не заявило про повне виведення американських військ з Афганістану», - вказує видання.
Таким чином, на думку джерел, Трамп може погодитися лише на часткове скорочення контингенту в цій країні.
Як повідомляв Укрінформ, президент США минулого тижня змінив верхівку оборонного відомства на лояльних посадовців. Причиною могло бути те, що у Пентагоні визнавали неможливість згортання місії в Афганістані до Різдва, як того хотів Трамп.
Новопризначений в.о. міністра оборони США Крістофер Міллер поширив меморандум, у якому наголосив на необхідності «завершити війну» в Афганістані.
Фото: defense.gov