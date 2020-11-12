Трамп наостанок поспішає вивести війська з Афганістану - ЗМІ

Дональд Трамп хоче вивести американський контингент з Афганістану до 20 січня, коли має відбутися інавгурація нового глави Білого дому.

Про це повідомляє Axios із посиланням на три джерела в адміністрації США, передає Укрінформ.

"Трамп, який ішов на вибори 2016 року з обіцянкою повернути американські війська додому, розчарований повільними темпами виведення військ", - заявив один із високопоставлених посадовців.

Він зазначив, що президент неодноразово вказував радникам, щоб до Різдва американський контингент був виведений з Афганістану.

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Інші джерела також висловили переконання, що глава Білого дому поспішає повернути війська з Афганістану та Сирії. Саме цим вони пояснюють масштабні звільнення в Пентагоні, про які було оголошено напередодні, а також призначення відставного полковника Макгрегора радником у міністерстві оборони.

Ветеран Дуглас Макгрегор, який зараз є постійним коментатором Fox News, у 2019 році публічно заявляв про необхідність "якомога швидше" вивести війська з Афганістану, а також евакуювати посольство США з Кабула. Подібну позицію він висловлював і щодо нечисленного американського контингенту, який залишається в Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, на початку цього тижня стало відомо про звільнення глави Пентагону, а також кількох найвищих посадовців міноборони, яких замінили лояльними президенту особами.

Фото: defense.gov