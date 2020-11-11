Трамп створив хаос у Пентагоні, звільнивши верхівку відомства – CNN

Адміністрація президента Трампа провела кардинальні зміни у цивільному керівництві Міністерства оборони, усунувши не тільки міністра оборони, а ще й кількох найвищих посадовців, замінивши їх лояльними президенту.

Як зазначає CNN, це призвело до виникнення хаосу в оборонному відомстві США, передає Укрінформ.

«Шквал змін, про який було оголошено в заяві Міністерства оборони приблизно через 24 години після того, як президент Дональд Трамп звільнив міністра Марка Еспера, викликав гнів всередині Пентагону та зростаюче почуття тривоги серед військових і цивільних чиновників, які занепокоєні подальшою невизначеністю», - зауважується в повідомленні.

Ці кроки, вочевидь, «додають відчуття хаосу в Пентагоні», підкреслює телеканал.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Дональд Трамп оголосив про звільнення міністра оборони. Ще троє високопосадовців, у тому числі керівник апарату Пентагону та найвищі посадовці, які відповідають за політичні питання й розвідку, були звільнені або подали у відставку. Їх замінили лоялісти Трампа, включаючи суперечливу особу, яка пропагувала теорії змови і називала експрезидента Барака Обаму терористом, уточнює CNN.

Джерела зазначають, що усунення Марка Еспера та його команди можуть бути пов’язані з їх позицією, що виведення військ з Афганістану є передчасним і не може забезпечити необхідні умови безпеки на місцях.