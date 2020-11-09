Трамп звільнив міністра оборони США

Президент США Дональд Трамп звільнив главу оборонного відомства США Марка Еспера та призначив тимчасово виконувати обов'язки на цій посаді Крістофера Міллера, який очолював головне антитерористичне відомство США.

Про це глава Білого дому заявив у понеділок у Твітері, передає Укрінформ.

"Радий повідомити, що Крістофер Міллер, дуже шанований директор Національного центру боротьби з тероризмом (одностайно затверджений Сенатом), виконуватиме обов'язки міністра оборони, і це набуває чинності негайно", - зауважив глава Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що чинний міністр оборони США вже написав заяву про звільнення.

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При цьому зазначалося, що за традицією у США міністри нерідко пишуть заяви про відставку без вказання чіткої дати в період після виборів, особливо якщо в Білому домі формується нова команда. Проте зазначалося, що перебування Марка Еспера на посаді залишається під питанням за будь-яких результатів виборів президента США.

Фото: The White House