Трамп звільнив міністра оборони США
Про це глава Білого дому заявив у понеділок у Твітері, передає Укрінформ.
"Радий повідомити, що Крістофер Міллер, дуже шанований директор Національного центру боротьби з тероризмом (одностайно затверджений Сенатом), виконуватиме обов'язки міністра оборони, і це набуває чинності негайно", - зауважив глава Білого дому.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що чинний міністр оборони США вже написав заяву про звільнення.
При цьому зазначалося, що за традицією у США міністри нерідко пишуть заяви про відставку без вказання чіткої дати в період після виборів, особливо якщо в Білому домі формується нова команда. Проте зазначалося, що перебування Марка Еспера на посаді залишається під питанням за будь-яких результатів виборів президента США.
Фото: The White House