Штаб Трампа заперечує причетність до організації протестів у США

Радник по проведенню передвиборної кампанії республіканця Дональда Трампа Джейсон Міллер відкинув причетність його штабу до організації мітингів за перерахунок голосів на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це Міллер написав у Твіттері.

«Це стовідсоткова брехня. У цьому звіті немає ніякої правди», - зазначив він у відповідь на заяву одного з кореспондентів телеканалу CNN, що зять президента і його старший радник Джаред Кушнер, а також особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані планували організувати виступи республіканців за перерахунок голосів.

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Міллер наголосив, що всі вищезгадані журналістом особи вірні Трампу і серед республіканців немає ніякого поділу щодо підсумків виборів.

Як повідомлялося, прихильники Трампа почали в декількох штатах акції протесту проти результатів президентських виборів 2020 року.

Як відомо, ряд провідних світових ЗМІ 7 листопада назвали Байдена переможцем президентських виборів у США. Поздоровлення Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО і ЄС. Чинний президент Трамп поки що не визнав своєї поразки.