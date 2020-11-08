Прихильники Трампа вийшли на протести у кількох штатах

Прихильники Трампа вийшли на протести у кількох штатах

Укрінформ
Прихильники Трампа розпочали у кількох штатах акції протесту проти результатів президентських виборів 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Як зазначається, прихильники Трампа різного віку, статі та раси зібралися в суботу біля Casa Biden в Тампі, штат Флорида, одразу після того, як Джо Байдена було оголошено обраним президентом.

У Таллахассі, штат Флорида, прихильники Трампа протестували біля адміністративних будівель. Близько 100 виборців Трампа продемонстрували свою підтримку президенту в рамках акції протесту "Зупини крадіжку".

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"Ми всі тут, тому що нам до вподоби те, що Дональд Трамп зробив для нації", - сказав прихильник Трампа під час протесту у Таллахассі.

Як інформує The Guardian, у Мічигані - ще одному "хиткому" штаті, який проголосував за Байдена після перемоги Трампа у 2016 році, сотні прихильників Трампа зібралисяу столиці штату, скандуючи "ще чотири роки" і "ми перемогли".

Як відомо, низка провідних світових ЗМІ 7 листопада назвали Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС. Чинний президент Трамп поки що не визнав своєї поразки.

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Як вже повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.

фото: Твіттер

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