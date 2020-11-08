Прихильники Трампа вийшли на протести у кількох штатах

Прихильники Трампа розпочали у кількох штатах акції протесту проти результатів президентських виборів 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Як зазначається, прихильники Трампа різного віку, статі та раси зібралися в суботу біля Casa Biden в Тампі, штат Флорида, одразу після того, як Джо Байдена було оголошено обраним президентом.

У Таллахассі, штат Флорида, прихильники Трампа протестували біля адміністративних будівель. Близько 100 виборців Трампа продемонстрували свою підтримку президенту в рамках акції протесту "Зупини крадіжку".

"Ми всі тут, тому що нам до вподоби те, що Дональд Трамп зробив для нації", - сказав прихильник Трампа під час протесту у Таллахассі.

Як інформує The Guardian, у Мічигані - ще одному "хиткому" штаті, який проголосував за Байдена після перемоги Трампа у 2016 році, сотні прихильників Трампа зібралисяу столиці штату, скандуючи "ще чотири роки" і "ми перемогли".

Як відомо, низка провідних світових ЗМІ 7 листопада назвали Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС. Чинний президент Трамп поки що не визнав своєї поразки.

Як вже повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.

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