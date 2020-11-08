Адміністрація Байдена: хто може стати держсекретарем та очолити Пентагон і Мінфін

Названі імена ймовірних претендентів на ключові посади в адміністрації майбутнього президента США Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Пентагон може очолити колишній заступник міністра оборони з політичних справ Мішель Флорной, а міністерство фінансів - колишня суперниця Байдена на праймеріз демократів Елізабет Уоррен або член ради управителів Федерального резерву США Лаель Брейнард.

Крім того, колишній мер міста Саут-Бенд Піт Буттеджадж може претендувати на посаду міністра у справах ветеранів або постпреда США в ООН.

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Новим державним секретарем США може стати колишня помічниця з національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами Сьюзан Райс.

Як відомо, низка провідних світових ЗМІ 7 листопада назвала Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС. Чинний президент Трамп наразі не визнав своєї поразки.

Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.