Байден має намір скасувати низку указів Трампа

Обраний президент США Джо Байден планує видати укази, що скасують низку розпоряджень свого попередника Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reason.

Як зазначається, Байден планує повернути США до Паризької угоди по клімату, а також скасувати вихід Вашингтону з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, він має намір негайно скасувати заборону на імміграцію, щодо країн з переважно мусульманським населенням та відновити програму, що дозволить людям, незаконно привезеним до США в дитинстві, залишатися в країні.

Видання також зазначає, що головні радники новообраного президента місяцями працювали над тим, як краще реалізувати його передвиборчий план, і навіть зібрали книгу з його передвиборчих обіцянок, на основі яких приймати ті чи інші рішення.

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Як відомо, низка провідних світових ЗМІ 7 листопада назвали Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС. Чинний президент Трамп поки що не визнав своєї поразки.

Як вже повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.