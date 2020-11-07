Макрон привітав Байдена із перемогою на президентських виборах

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Джо Байдена із перемогою на виборах 46-го президента США.

Про це французький лідер написав у Twitter, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Американці обрали свого президента. Вітання Джо Байдену та Камалі Гарріс», - заявив Макрон.

Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Він додав, що сьогодні Франція і США долають багато викликів.

«Працюватимемо разом!» - наголосив президент Франції.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів низки штатів, а також органів місцевої влади.

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7 листопада низка впливових ЗМІ, за своїми підрахунками, заявили про перемогу Джо Байдена.

Чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнавати поразку, й заявив, що вибори ще не закінчилися.