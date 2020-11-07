Макрон привітав Байдена із перемогою на президентських виборах
Про це французький лідер написав у Twitter, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Американці обрали свого президента. Вітання Джо Байдену та Камалі Гарріс», - заявив Макрон.
Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020
Він додав, що сьогодні Франція і США долають багато викликів.
«Працюватимемо разом!» - наголосив президент Франції.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів низки штатів, а також органів місцевої влади.
7 листопада низка впливових ЗМІ, за своїми підрахунками, заявили про перемогу Джо Байдена.
Чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнавати поразку, й заявив, що вибори ще не закінчилися.