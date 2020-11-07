Обама привітав Байдена і Гарріс з перемогою на виборах

44-й президент США Барак Обама офіційно привітав Джо Байдена й Камалу Гарріс з перемогою на виборах до Білого дому та підкреслив, що їм дістається країна з великою кількістю надзвичайних викликів.

Про це йдеться в заяві колишнього президента у Твіттері, поширеній 7 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Я не можу бути більш гордим, щоби привітати нашого наступного президента Джо Байдена та нашу наступну першу леді Джилл Байден. Я також з великою гордістю вітаю Камалу Гарріс та Дага Емгоффа з виборами, що відкривають нові горизонти для Камали на посаді нашого наступного віцепрезидента", - підкреслив Обама.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Він також звернув увагу, що офіційний підрахунок голосів досі триває, і як тільки він буде завершений, "президент Байден та новообрана віцепрезидент Гарріс отримають історичну та рішучу перемогу".

Водночас 44-й президент США зауважив, що після інавгурації в січні перед Байденом постане цілий набір надзвичайних викликів, яких раніше не мав ніхто з американських лідерів на початку своєї каденції. Обама перелічив: "Це бурхлива пандемія, неврівноважені економіка та система правосуддя, демократія, яка перебуває під загрозою, а також і клімат, що опинився в небезпеці".

У цьому зв'язку Обама висловив переконання в тому, що Байден впорається з цим завданням, та водночас закликав усіх американців "дати йому шанс і свою підтримку".

Ексглава Білого дому також підкреслив, що "країна залишається глибоко розділеною", зважаючи на результати виборів.

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"Не тільки Джо й Камала, але й кожен із нас повинен докласти власних зусиль – вийти за межі зони комфорту, вислухати інших, знизити температуру і знайти спільну мову, з якою можна рухатися вперед", - підкреслив Обама.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу в США триває процес обробки бюлетенів після президентських виборів від 3 листопада. Водночас, низка впливових ЗМІ, за своїми підрахунками, вже заявили про перемогу Джо Байдена. Чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнавати поразку, й заявив, що вибори ще не закінчилися.

Фото: Голос Америки