Виборча комісія закликає Трампа не брехати про підрахунок голосів

Член Федеральної виборчої комісії США Еллен Вайнтроуб закликала главу Білого дому Дональда Трампа припинити поширювати неправдиві твердження щодо підрахунку голосів.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твіттері.

«Годі, пане президент (Трамп – ред.). Поширення конспірологічних теорій щодо виборів не змінить їхній результат. Ваша брехня підриває нашу демократію та завдає шкоди нашій країні», - написала Вайнтроуб.

Вона також додала, що після закінчення голосування будуть підраховані всі голоси.

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Раніше кілька високопоставлених представників Республіканської партії США не підтримали висловлювання президента Дональда Трампа про шахрайство на поточних виборах.

Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.

Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії в тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.

У чинного президента Дональда Трампа на даний час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.

Фото: The White House