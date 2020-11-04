У США почався підрахунок голосів виборців у східних штатах

У США почався підрахунок голосів виборців у східних штатах

Укрінформ
Виборчі дільниці на сході Сполучених Штатів уже закрилися та почали підраховувати голоси виборців.

Як повідомляє The New York Times, основна увага зосереджуватиметься на ключових штатах, де рейтинги кандидатів коливалися з мінімальним розривом, передає Укрінформ.

"Джо Байден отримав перемогу у штатах Вірджинія та Вермонт, у той час, як Дональд Трамп – в Індіані та Західній Вірджинії", - зазначає видання.

Ці перемоги були прогнозованими, оскільки виборці в цих штатах традиційно зберігають свої політичні вподобання.

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Основна увага тепер зосереджуватиметься на підрахунку голосів у так званих "ключових штатах", де перемога одного з кандидатів залишається неясною до останнього моменту.

Очікується, що ці результати почнуть надходити вже найближчим часом.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада громадяни США обирали президента країни на наступні чотири роки, а також Палату представників у повному складі, третину Сенату, губернаторів у 13 штатах та інших представників органів місцевої влади.

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