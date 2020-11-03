Вибори у США: чотири штати показали вищу явку, ніж у 2016 році
Як передає Укрінформ, про це інформує NYT.
На Гаваях вже проголосували 484 тис. виборців проти 429 тис. у 2016 році.
У Техасі достроково проголосували 8,7 млн осіб – це майже стільки ж виборців, як проголосували загалом на попередніх виборах.
У Вашингтоні достроково проголосували 3,5 млн виборців.
У штаті Монтана – 529 тис.
Водночас 68% американців із різних штатів заявляють, що вже віддали свої голоси на цих виборах, повідомляє CNBC.
Опитування CNBC та Change Research показало, що загальний розрив між Байденом та Трампом у шести "хитких" штатах - мінімальний: за Байдена готові проголосувати 50%, проти 46% за Трампа.
Також Байден лідирує у кожному з цих штатів:
Арізона: Байден 50%, Трамп 47%;
Флорида: Байден 51%, Трамп 48%;
Мічиган: Байден 51%, Трамп 44%;
Північна Кароліна: Байден 49%, Трамп 47%;
Пенсільванія: Байден 50%, Трамп 46%;
Вісконсін: Байден 53%, Трамп 45%.
Як повідомляв Укрінформ, на загальних виборах у США, що відбуваються 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.