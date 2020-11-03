Росія у Твіттері просувала теорію змови щодо демократів США - ЗМІ

Пов’язані з російським урядом сторінки в соціальних мережах підтримували й розвивали теорію змови QAnon – особливо на етапі її появи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на нинішніх та колишніх топменеджерів Твіттера та архів із 4 тисяч заблокованих у цій соцмережі профілів.

Варто зауважити, що теорія змови QAnon відстоює ідею про те, що президент США Дональд Трамп має викрити глобальну схему сексуальної експлуатації дітей, до якої, мовляв, залучені представники Демократичної партії. Прихильники QAnon також переконані в існуванні змови особисто проти Трампа.

Зазначається, що пов’язані із Кремлем профілі в соцмережах сприяли масовому поширенню цієї теорії із грудня 2017 року. Саме тоді були опубліковані перші дописи, автор яких підписувався літерою Q.

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Загалом у Твіттері згадали QAnon понад 17 тисяч разів. Лише у 2018 та 2019 роках було заблоковано понад 4 тисяч акаунтів через поширення дезінформації на цю тему. Проте на цьому етапі російські акаунти вже не є двигуном цієї теорії змови, яка суттєво розрослася.

У російському посольстві у Вашингтоні вже «заперечили будь-яке втручання Москви у внутрішню політику США».