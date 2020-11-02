Радник Трампа вибачився за інтерв’ю пропагандистам RT

Радник робочої групи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу у Білому домі Скотт Атлас вибачився за те, що дав інтерв'ю пропагандистському російському каналу RT.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Я нещодавно дав інтерв’ю RT. Я не знав, що вони зареєстровані як іноземні агенти. Я шкодую про те, що дав інтерв’ю, і прошу вибачення за те, що дозволив мною скористатися. Я особливо прошу вибачення у спільноти національної безпеки, яка докладає всіх зусиль, щоб нас захистити», – заявив чиновник.

Як пише CNN, в 27-хвилинному інтерв’ю, яке вийшло 1 листопада, Атлас висловив низку «сумнівних» заяв. Зокрема про неефективність носіння масок, також він не рекомендував робити тести на COVID-19 людям, у яких немає симптомів даної інфекції.

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Він також відхилив прогнози Інституту показників вимірювання та оцінки здоров'я (IHME) при Вашингтонському університеті, який прогнозує 399 тис. смертей від коронавірусу в США до 1 лютого за поточних умов.

Зазначається, що Скотт Атлас до призначення на посаду радника Білого дому працював нейрорадіологом і не мав досвіду в галузі інфекційних хвороб та епідеміології.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2017 року російський державний пропагандистський телеканал RT зареєструвався як іноземний агент на вимогу Міністерства юстиції США.

Фото: Stefani Reynolds, CNP