Трамп звинуватив Байдена у намірі закрити США на кількарічний карантин

Чинний президент США Дональд Трамп звинуватив свого суперника на президентських виборах Джо Байдена у намірі оголосити в країні карантин, що триватиме не один рік.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у мережі Твіттер.

"Байден хоче заблокувати нашу країну, можливо, на декілька років! Божевілля! Ніякого блокування не буде. Велике американське відродження триває!", - написав Трамп.

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Як повідомлялося, на загальних виборах у США, що відбудуться 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Байден здобув значну перевагу у соціологічних опитуваннях у кількох ключових штатах.