Байден випереджає Трампа в опитуваннях за два дні до виборів

За два дні до голосування на виборах у США демократ Джо Байден випереджає у рейтингу чинного президента Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Однак Трамп зберігає шанси на перемогу завдяки незначному відставанню від опонента у так званих коливних штатах.

Загальна перевага Байдена над Трампом протягом останніх місяців залишається відносно стабільною.

В останньому опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 27-29 жовтня, Байден отримав 51% проти 43% у Трампа.

Але Трамп, як і раніше, близький до Байдена в достатній кількості штатів, щоб дати йому 270 голосів колегії вибірників, необхідних для переобрання на другий термін.

Опитування показують, що зберігається інтрига у Флориді, Північній Кароліні та Арізоні.

Трамп також відстає на п'ять пунктів у Пенсільванії та на дев'ять очок у Мічигані та Вісконсині, трьох інших штатах, які допомогли йому здобути перемогу в Колегії вибірників 2016 року над кандидатом від демократів - Гілларі Клінтон, яка тоді виграла всенародне голосування.

Але навіть без Мічигану та Вісконсину Трамп може знову перемогти, якщо йому віддадуть перевагу всі інші штати, де він виграв у 2016 році.

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Як повідомлялося, на загальних виборах у США, що відбудуться 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Байден, здобув значну перевагу у соціологічних опитуваннях у кількох ключових штатах.