Трамп не поїде на святкову вечірку в ніч виборів у США

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів з’явитися на вечірці в готелі Trump International у ніч після голосування 3 листопада і, ймовірно, замість цього перебуватиме у Білому домі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела у Білому домі.

Радники президента раніше у приватному порядку заявляли, що Трамп планує з'явитись у готелі Trump International Hotel у Вашингтоні на вечірку з нагоди дня виборів.

Наразі невідомо, чому у Дональда Трампа змінилися плани. Представники Трампа відмовилися коментувати цю інформацію.

Як відомо, на загальних виборах у США, що відбудуться 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є діючий президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Байден, здобув значну перевагу в соціологічних опитуваннях у кількох ключових штатах.