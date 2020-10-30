Трамп заявив, що не вважає себе політиком

Трамп заявив, що не вважає себе політиком

Укрінформ
Президент США заявив, що він не тільки відрізняється від решти американського політикуму, а й не вважає себе політиком узагалі.

Про це Трамп написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Якщо я і не виступаю як типовий політик у Вашингтоні, то це тому, що я не політик. Якщо я не завжди граю за правилами, встановленими в Вашингтоні, то це тому, що мене обрали боротися за вас – сильніше, ніж будь-хто раніше!" - запевнив глава Білого дому і закликав американців проголосувати за нього 3 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, під час президентських перегонів Трамп активно просуває тези про те, що його суперник від Демократичної партії Байден представляє стару корумповану політичну еліту Вашингтона.

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Демократи, зі свого боку, звинувачують чинного президента та його адміністрацію в порушеннях закону, непотизмі та некомпетентності.

Фото: Getty Images

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