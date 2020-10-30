Трамп заявив, що не вважає себе політиком

Президент США заявив, що він не тільки відрізняється від решти американського політикуму, а й не вважає себе політиком узагалі.

Про це Трамп написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Якщо я і не виступаю як типовий політик у Вашингтоні, то це тому, що я не політик. Якщо я не завжди граю за правилами, встановленими в Вашингтоні, то це тому, що мене обрали боротися за вас – сильніше, ніж будь-хто раніше!" - запевнив глава Білого дому і закликав американців проголосувати за нього 3 листопада.

If I don’t sound like a typical Washington politician, it’s because I’m NOT a politician. If I don’t always play by the rules of the Washington Establishment, it’s because I was elected to fight for YOU, harder than anyone ever has before! https://t.co/gsFSgh2KPc pic.twitter.com/kCtPkRWdY4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020

Як повідомляв Укрінформ, під час президентських перегонів Трамп активно просуває тези про те, що його суперник від Демократичної партії Байден представляє стару корумповану політичну еліту Вашингтона.

Демократи, зі свого боку, звинувачують чинного президента та його адміністрацію в порушеннях закону, непотизмі та некомпетентності.

Фото: Getty Images