Трамп впевнений, що ЗМІ «відчепляться» від теми коронавірусу на наступний день після виборів

Трамп впевнений, що ЗМІ «відчепляться» від теми коронавірусу на наступний день після виборів

Укрінформ
Чинний глава Білого дому Дональд Трамп звинуватив американські медіа, які попереджають про велику небезпеку коронавірусу для суспільства, у "корумпованій змові" з метою підірвати авторитет його адміністрації.

Про це Трамп написав у понеділок на власній твіттер-сторінці, передає Укрінформ.

"Кількість випадків (захворювання на COVID-19 – ред.) зростає тому, що ми тестуємо, тестуємо, тестуємо. Це змова ЗМІ, фейкових новин. Багато молодих людей дуже швидко одужують – 99,9%. Корумпована змова ЗМІ завжди є великою", - написав Трамп.

Він також висловив переконання, що 4 листопада, на наступний день після виборів, головні теми у заголовках медіа повністю зміняться.

"Голосуйте!"- додав нинішній президент США.

Як повідомляв Укрінформ, чинний глава Білого дому послідовно поширює меседжі, які підривають твердження лікарів про серйозну небезпеку чергової хвилі коронавірусу в Сполучених Штатах. Своєю чергою, демократи звинувачують Трампа і республіканських лідерів у тому, що вони применшують важливість правил носіння масок та соціальної дистанції, що могло б врятувати сотні тисяч життів.

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Наразі в США фіксуються нові рекорди щоденних заражень коронавірусом. Так, 23 й 24 жовтня були зареєстровані безпрецедентні понад 80 тис. нових випадків за день. З початку пандемії у США померло від хвороби понад 225 тис. людей.

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Сам Дональд Трамп також перехворів на COVID-19 на початку жовтня. Втім він одразу ж отримав індивідуальну інтенсивну терапію, у тому числі із вживанням ліків останніх розробок, після чого заявив, що боятися коронавірусу не потрібно.

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