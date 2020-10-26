Трамп впевнений, що ЗМІ «відчепляться» від теми коронавірусу на наступний день після виборів
Про це Трамп написав у понеділок на власній твіттер-сторінці, передає Укрінформ.
"Кількість випадків (захворювання на COVID-19 – ред.) зростає тому, що ми тестуємо, тестуємо, тестуємо. Це змова ЗМІ, фейкових новин. Багато молодих людей дуже швидко одужують – 99,9%. Корумпована змова ЗМІ завжди є великою", - написав Трамп.
Він також висловив переконання, що 4 листопада, на наступний день після виборів, головні теми у заголовках медіа повністю зміняться.
"Голосуйте!"- додав нинішній президент США.
Як повідомляв Укрінформ, чинний глава Білого дому послідовно поширює меседжі, які підривають твердження лікарів про серйозну небезпеку чергової хвилі коронавірусу в Сполучених Штатах. Своєю чергою, демократи звинувачують Трампа і республіканських лідерів у тому, що вони применшують важливість правил носіння масок та соціальної дистанції, що могло б врятувати сотні тисяч життів.
Наразі в США фіксуються нові рекорди щоденних заражень коронавірусом. Так, 23 й 24 жовтня були зареєстровані безпрецедентні понад 80 тис. нових випадків за день. З початку пандемії у США померло від хвороби понад 225 тис. людей.
Сам Дональд Трамп також перехворів на COVID-19 на початку жовтня. Втім він одразу ж отримав індивідуальну інтенсивну терапію, у тому числі із вживанням ліків останніх розробок, після чого заявив, що боятися коронавірусу не потрібно.