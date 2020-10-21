Трамп має банківський рахунок у Китаї – NYT
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що Трамп має банківські рахунки також у Британії й Ірландії.
За даними журналістів, які дослідили податкові документи глави Білого дому, у КНР банківський рахунок Трампа контролюється компанією Trump International Hotels Management L.L.C, яка сплатила 188 561 долар податків у Китаї у період 2013-2015 рр.
Юрист компанії Алан Гартен пояснив, що рахунок був відкритий після створення офісу в Китаї "для вивчення потенціалу угод у готельному бізнесі в Азії". Водночас він не уточнив, у якому саме китайському банку відкрито рахунок.
Як повідомлялося, Трамп під час передвиборчої компанії закидав своєму опоненту Джо Байдену, що той буде вести «м’яку» політику щодо Китаю через нібито бізнес-угоди у КНР його сина Гантера.
З приходом адміністрації Дональда Трампа конфронтація між КНР і США суттєво посилилась. Минулого року країни поглибили торгівельне протистояння, і у світі заговорили про торгівельну війну між двома найбільшими економіками.
Вибори президента США відбудуться 3 листопада.
фото: The White House