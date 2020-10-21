Трамп має банківський рахунок у Китаї – NYT

У президента США Дональда Трампа виявився рахунок у китайському банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Трамп має банківські рахунки також у Британії й Ірландії.

За даними журналістів, які дослідили податкові документи глави Білого дому, у КНР банківський рахунок Трампа контролюється компанією Trump International Hotels Management L.L.C, яка сплатила 188 561 долар податків у Китаї у період 2013-2015 рр.

Юрист компанії Алан Гартен пояснив, що рахунок був відкритий після створення офісу в Китаї "для вивчення потенціалу угод у готельному бізнесі в Азії". Водночас він не уточнив, у якому саме китайському банку відкрито рахунок.

Читайте також: Трамп закликає генпрокурора США почати розслідування проти Байдена

Як повідомлялося, Трамп під час передвиборчої компанії закидав своєму опоненту Джо Байдену, що той буде вести «м’яку» політику щодо Китаю через нібито бізнес-угоди у КНР його сина Гантера.

З приходом адміністрації Дональда Трампа конфронтація між КНР і США суттєво посилилась. Минулого року країни поглибили торгівельне протистояння, і у світі заговорили про торгівельну війну між двома найбільшими економіками.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.

фото: The White House