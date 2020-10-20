Трамп закликає генпрокурора США почати розслідування проти Байдена

Трамп закликає генпрокурора США почати розслідування проти Байдена

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп виступив із публічним закликом до призначеного ним генпрокурора Вільяма Барра терміново розпочати розслідування проти родини Байденів за нібито корупцію, пов'язану з фірмою Burisma.

Про це глава Білого дому заявив під час ранкового інтерв'ю телеканалу Fox News у вівторок, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо примусити генерального прокурора діяти. Він повинен діяти, діяти швидко. Він повинен призначити когось (для проведення розслідування проти Байдена – ред.)", - заявив Трамп в контексті справи, де фігурують нібито листування між Гантером Байденом з одним із керівників фірми Burisma.

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При цьому Трамп навіть не приховував своїх намірів завдати політичної шкоди своєму конкуренту на виборах Джо Байдену, звинувативши його в корупційних діях та заявивши, що "про це треба знати перед виборами".

Як повідомляв Укрінформ, американське консервативне видання The New York Post минулого тижня оприлюднило низку статей, у яких стверджувало, що отримало тексти електронних листів Гантера Байдена з керівництвом української компанії Burisma. Автентичність листування не підтверджено правоохоронними органами, однак, сам президент Трамп і його кампанія активно поширюють ці публікації для того, щоби звинуватити Джо Байдена в корупційній діяльності.

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Пізніше ФБР відкрило розслідування щодо можливого втручання РФ у президентські вибори в США, пов'язане з появою цих нібито справжніх листів. Правоохоронні органи США не вперше звертають увагу на постійні зусилля Росії поширити дезінформацію проти кампанії ексвіцепрезидента Байдена.

Фото: Білий дім

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