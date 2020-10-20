Організатори дебатів між Трампом і Байденом будуть відключати мікрофони

Під час другого туру дебатів між кандидатами у президенти Дональдом Трампом і Джо Байденом організатори періодично вимикатимуть мікрофони для того, щоби уникнути хаосу та забезпечити конструктивний діалог.

Такі нововведення оголосила в понеділок Комісія з проведення президентських дебатів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Згідно з узгодженими правилами дебатів, кожен кандидат повинен мати дві хвилини безперервного часу, щоби висловити свої ремарки на початку нового 15-хвилинного сегменту дебатів", - зауважили в Комісії.

При цьому уточнюється, що обидві кампанії – і Трампа, і Байдена підтвердили згоду з "двохвилинним" правилом без можливості для опонентів перебивати промови.

Таким чином, наступні дебати кандидатів у президенти США, заплановані на 22 жовтня, матимуть шість тематичних блоків. Кожний із них починатиметься із запитання модератора, двох хвилин відповідей кожного з кандидатів, коли мікрофон опонента буде виключений, а також 15-ти хвилин дискусії, коли обидва кандидати матимуть змогу дискутувати між собою.

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"Після обговорень з обома кампаніями ми усвідомлюємо, що жодна з них не може бути повністю задоволена заходами, оголошеними сьогодні", - йдеться у заяві Комісії. Водночас, підкреслюється, що такі кроки забезпечать правильний баланс виступів, і це "відповідатиме інтересам американського народу, задля якого і проводяться ці дебати".

Як повідомляв Укрінформ, перший тур президентських дебатів за участю Трампа й Байдена відбувся 29 вересня у Клівленді. На перших же хвилинах він перетворився на хаос через постійні спроби чинного президента перервати або перекричати свого опонента та ведучого.