Трамп і Байден: Дебати про Роз'єднані Штати Америки

Кандидат від демократів назвав чинного президента США маріонеткою Путіна

Перші телевізійні дебати між Дональдом Трампом і Джо Байденом у вівторок продемонстрували, наскільки полярними є точки зору, підходи та бачення кандидатів у президенти щодо найбільших проблем Америки. Шоу, яке тривало півтори години, перетворилося на хаос на самому початку – попри намагання ведучого повернути дискусію до прийнятного діалогу. При цьому перепалки супроводжувалися особистими образами та перекрикуванням опонентами одне одного. А ще дебати показали, як поглибилася тріщина в американському суспільстві – між тими, хто підтримує Трампа і хто бачить наступним президентом Байдена.

ЗАТКНИСЯ, ЧОЛОВІЧЕ

Зустріч головних політичних конкурентів відбулася у вівторок увечері в університеті Case Western Reserve у Клівленді, у форматі 15-хвилинних обговорень кожного із шести блоків питань – здебільшого щодо внутрішніх проблем США. Задум організаторів полягав у тому, щоби кандидати по черзі відповідали на запитання, а також на репліки одне одного. Модератором виступав Кріс Воллес, досвідчений ведучий улюбленого телеканалу Трампа Fox News. Він очікував «глибокої дискусії» двох поважних джентльменів.

Утім, уже в першому блоці запитань, який стосувався призначення судді Верховного суду Еммі Барретт замість померлої Рут Гінзбург, дискусія втратила формат цивілізованого спілкування. Дональд Трамп, очевидно, згадавши свій досвід телевізійного шоумена, спробував затінити собою Байдена й почав перекрикувати опонента, не даючи йому змоги бодай якось висловитися з трибуни.

Трамп навіть образився на ведучого, якого, вочевидь, вважав «своєю людиною» з Fox News, коли той почав робити зауваження.

«Може ти заткнешся, чоловіче? – неочікувано видав Байден. - Важко й слово сказати, коли поруч клоун». Проте це не справило на Трампа належного впливу, і він продовжував таврувати конкурента, мовляв, той за 47 років перебування в Сенаті та Білому домі так і не спромігся зробити нічого корисного для країни.

Фото: Scott Olson/Getty Images

ОСОБИСТІ ОБРАЗИ, УКРАЇНА ТА МАРІОНЕТКА ПУТІНА

Приблизно всередині дебатів Дональд Трамп згадав про кампанію проти сина Байдена, Гантера, який свого часу працював у раді директорів української компанії «Бурісма».

«Він (Гантер Байден, – ред.) заробив неабиякі статки в Україні», - заявив Трамп. Він також натякнув на те, що син ексвіцепрезидента «заробив мільярди» під час ведення бізнесу в Китаї. «Дружина мера Москви дала твоєму синові $3,5 млн», - не вгавав Трамп.

Фото: Paul Morigi / Getty Images

«Це цілковита брехня», - щоразу заперечував демократ, підкреслюючи, що пишається своїм сином.

Зі свого ж боку, Байден назвав Трампа залежним від Кремля. «Під час правління нинішнього президента ми стали більш слабкими, немічними, бідними, жорстокішими… Що стосується того, що ми стали слабкішими, справа в тім, що я зустрічався віч-на-віч із Путіним і твердо заявляв йому, що ми не прийматимемо його нісенітниць. Він же (Трамп, – ред.) є маріонеткою Путіна», - наголосив Байден.

У цьому зв’язку ексвіцепрезидент нагадав, що один із його синів брав участь у боях у Іраку та був нагороджений. А Трамп навіть не може сказати й слова Путіну за винагороди, які Росія пропонувала в Афганістані талібам за голови американських солдатів.

Фото: Gabriela Bhaskar for The New York Times

ПРОБЛЕМИ, ЩО ПОСИЛЮЮТЬ РОЗКОЛ

Загалом кандидати обговорили багато тем, у тому числі ситуацію у Верховному суді, реагування на пандемію, відновлення економіки, сплату податків, насамперед у контексті скандалу навколо податкових декларацій Трампа. Крім того, ішлося про расові питання, які вийшли на перший план після загибелі Джорджа Флойда та Бреони Тейлор, а також досягнення нинішньої адміністрації, тобто чому виборці мають хотіти продовжити її термін.

Кандидати розходилися, практично з кожного з запитань – від обов’язкового носіння масок, що могло би врятувати сотні тисяч життів американців, до реагування на масові протести. Трамп, зокрема, відмовився засудити ультраправу групу Proud Boys та прихильників «переваги білих» і наголошував, що демократи не дають йому ввести федеральні сили у свої штати, аби навести лад з протестами. Байден же наголошував, що протестні рухи є переважно мирними, і потрібно слухати всіх у суспільстві, щоб розуміти спільні проблеми.

Крім того, Трамп укотре заявив, що голосування поштою в період пандемії – це шлях до мільйонних фальсифікацій. Байден же заперечив можливість масових фальсифікацій, оскільки Поштова служба США знає свою роботу. Він додав, що нинішній президент сам голосуватиме поштою, і надсилатиме бюлетень з Білого дому у Флориду, де офіційно зареєстрований за місцем проживання.

Фото: MARIO TAMA/GETTY

Важливо, шо платформи кандидатів, які є кардинально різними, майже повною мірою поділяють, відповідно, республіканські та демократичні виборці. Це розколює американське суспільство практично навпіл і свідчить про те, що воно має розбіжності з багатьох ключових проблем.

Єдине, щодо чого дійшло згоди розділене суспільство, що перші дебати не дали навіть натяку на можливість діалогу та зближення Роз’єднаних Штатів Америки, як саркастично жартують про себе самі американці.

Ярослав Довгопол

Перше фото: Morry Gash / Pool Photo