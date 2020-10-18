У США відбулися жіночі марші проти переобрання Трампа

У різних містах США в суботу відбулися масові акції - жіночі марші. Їх учасниці, зокрема, протестували проти номінантки Трампа до Верховного суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Жіночі марші, які у США традиційно проходили у січні, цього року перенесли ближче до президентських виборів. Учасниці заходів прагнуть консолідувати виборців, щоб завадити переобранню Дональда Трампа на другий термін.

У Вашингтоні, біля Верховного суду зібралися прихильники і супротивники затвердження нової судді Верховного суду.

«Головна причина проведення маршу цього року - плановане республіканцями затвердження консервативної судді Верховного суду Емі Коні Барретт, яке має відбутися в Сенаті наступного тижня», - ідеться у повідомленні.

The large crowd of people is making its way down the street. Talked with two women from Indiana who were here a few years ago. They said there’s a notable difference in the size of the crowd, but also noting this is a pandemic. @wusa9 #WomensMarch2020 pic.twitter.com/EdYc5XAVc0 — Kolbie Satterfield (@KolbieReports) October 17, 2020

Емі Барретт має посісти місце покійної Рут Гінзбург, яка займала ліберальну позицію. Таким чином у Верховному суді складеться консервативна більшість - шість суддів-консерваторів проти трьох лібералів. Демократи стурбовані тим, що Барретт може проголосувати за скасування рішення «Роу проти Уейда», знакової постанови суду, що закріпила на федеральному рівні право жінок на аборти.

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Як зазначається, організатори акції у Вашингтоні отримали дозвіл на мітинг за участю від 6 до 10 тисяч осіб. Учасникам рекомендували носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Перший Жіночий марш пройшов у 2017 році, коли мільйони людей зібралися на знак протесту проти інавгурації Дональда Трампа, нагадує Голос Америки. Учасники наступних маршів вимагали збільшення представництва жінок в органах влади всіх рівнів.

Фото: twitter.com/KolbieReports