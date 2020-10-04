Республіканці ризикують не набрати голосів у Сенаті для затвердження нової судді

Повідомлення про захворювання на COVID-19 уже третього сенатора з числа республіканців ставить під сумнів можливість затвердження в Сенаті США кандидатури Еммі Барретт на посаду судді Верховного суду.

Про це пише в суботу CNN.

"Cенатор-республіканець Рон Джонсон, який представляє штат Вісконсін, отримав позитивний результат тесту на коронавірус", - зауважується в публікації.

Таким чином, Джонсон став третім сенатором з Республіканської партії, який не зможе найближчим часом взяти участь у голосуванні за номінацію нової судді Верховного суду Емі Барретт.

Для того, щоби отримати необхідну більшість на голосуваннях за суддю, чия кандидатура була висунута президентом Трампом, лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл звернувся в електронному листуванні до своїх однопартійців. Він закликав, щоби всі законодавці прибули до Вашингтона до 19 жовтня.

Як повідомляв напередодні стало відомо про захворювання на COVID-19 двох сенаторів – Майкла Лі й Тома Тілліса.

Республіканці планують до виборів, призначених на 3 листопада, завершити в прискореному порядку процедуру ухвалення Емі Барретт на посаді судді Верховного суду США.