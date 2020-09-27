Трамп офіційно номінував Емі Барретт на посаду судді Верховного суду США

Президент США Дональд Трамп у суботу офіційно оголосив про номінацію Емі Барретт на посаду судді Верховного суду, яка має замінити суддю Рут Гінзбург.

Церемонія оголошення відбулась у трояндовому саду Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я виступаю сьогодні перед вами для того, щоби виконати мій вищий та найбільш важливий обов'язок перед Конституцією Сполучених Штатів – оголосити номінацію судді Верховного суду", - заявив президент Трамп, представляючи Еммі Барретт.

Таким чином, президент Трамп уже втретє за свою каденцію номінував суддю Верховного суду. Так, у квітні 2017 року до цього найвищого судового органу був призначений суддя Ніл Горсач, а в жовтні 2018-го суддя Бретт Кавано.

"Це дійсно момент гордості", - наголосив глава Білого дому, підкресливши, що Емі Барретт довела свою відданість американській Конституції.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в США внаслідок хвороби померла легендарна в Сполучених Штатах суддя Рут Гінзбург, яка була іконою для ліберальних американців. Тим часом Емі Барретт має значну підтримку серед консервативних християн США.