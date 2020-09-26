Трамп визначився з номінанткою замість померлої судді Рут Гінзбург – The Hill
Як повідомляє The Hill, цю інформацію підтвердили одразу кілька джерел, передає Укрінформ.
"Він (президент Трамп – ред.) прийняв своє рішення, і це Баррет", - зауважив виданню один з офіційних представників американської адміністрації.
При цьому зазначається, що глава Білого дому зробив твердий вибір і, скоріше за все, не змінюватиме свого рішення.
Призначення новою суддею Верховного суду Емі Барретт має значну підтримку серед консервативних християн, які сподіваються на скасування рішення у знаковій справі Роу проти Уейда – щодо можливості для жінок самостійно приймати рішення стосовно аборту.
Як повідомляв Укрінформ, очікується, що президент Трамп у суботу офіційно оголосить номінанта, що замінить у Верховному суді Рут Гінзбург.