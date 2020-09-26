Гінзбург стане першою жінкою, яку поховають в Капітолії

Тіло судді Верховного суду США Рут Гінзбург поховають в американському Капітолії, таким чином вона стане першою в історії США жінкою, яка похована там.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

"Суддя Верховного суду Рут Бадер Гінзбург стане першою жінкою в американській історії, яку поховають у Капітолії ", - йдеться у повідомленні.

Тіло Гінзбург принесуть до Капітолія в п’ятницю на приватну поховальну церемонію, що відбудеться у Скульптурному залі.

Читайте також: Трамп до кінця тижня готовий оголосити свого номінанта на місце судді Гінзбург

Як повідомлялося, 18 вересня померла відома захисниця прав жінок, суддя Верховного суду США Рут Гінзбург. За кілька днів до смерті вона розкритикувала ймовірність того, що Трамп постарається призначити на її місце республіканця ще до листопадових виборів.

Читайте також: У США померла відома захисниця прав жінок суддя Рут Гінзбург

Суперник Трампа на президентських виборах демократ Джо Байден засудив намір Трампа призначити заміну судді Гінзбург перед виборами.