Трамп до кінця тижня готовий оголосити свого номінанта на місце судді Гінзбург

Президент США Дональд Трамп заявив, що суттєво звузив кількість кандидатів на посаду судді Верховного суду Рут Гінзбург та вже в п'ятницю-суботу офіційно висуне свого номінанта.

Про це він заявив у понеділок в інтерв'ю Fox & Friends, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, це буде в п'ятницю або суботу", - прокоментував Трамп наміри оголосити свого номінанта.

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Трамп також заявив, що звузив свій список до п'яти потенційних кандидатів – раніше він заявляв про 45 осіб.

При цьому, президент не назвав жодного прізвища, підтвердивши знову, що це буде жінка.

Глава Білого дому також заявив, що вважає за краще провести голосування по кандидатурі до дня виборів 3 листопада. За його словами, це дасть "достатньо часу" для того, щоби пройти весь процес.

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Тим часом лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл підтримав наміри президента, заявивши, що голосування по новому кандидату верховного судді мають бути проведені до виборів. До цієї позиції приєдналася більшість республіканців крім сенаторок Лізи Мурковські та Сюзан Коллінс.

Демократи називають поспішні дії республіканців на чолі з Трампом "зловживанням владою". Республіканці й так мають консервативну більшість у Верховному суді, тож призначення ще одного номінанта Трампа лише закріпить "ідеологічний дисбаланс" у вищій судовій інстанції, що дуже часто впливає на винесення остаточних рішень.

Фото: Білий дім