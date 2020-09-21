Байден засуджує наміри Трампа призначити заміну судді Гінзбург перед виборами

Байден засуджує наміри Трампа призначити заміну судді Гінзбург перед виборами

Укрінформ
Крок Дональда Трампа із заміни покійної судді Верховного суду Рут Гінзбург перед президентськими виборами є «зловживанням владою».

Як передає Укрінформ з посиланням на ВВС, так вважає його суперник-демократ Джо Байден.

На вихідних Трамп заявив, що незабаром він призначить кандидата на місце ліберальної судді Гінзбург, яка померла у віці 87 років від раку минулої п'ятниці.

Його опонент у президентських перегонах Джо Байден закликав республіканців Сенату відкласти голосування з підтвердження кандидатури.

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Демократи побоюються, що республіканці проголосують за закріплення консервативної більшості у вищому суді країни. Як зазначає видання, ідеологічний баланс суду, що складається з дев'яти членів, має вирішальне значення для винесення ним рішень з найбільш важливих питань законодавства США.

Фото: АА

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