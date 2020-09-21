Байден засуджує наміри Трампа призначити заміну судді Гінзбург перед виборами

Крок Дональда Трампа із заміни покійної судді Верховного суду Рут Гінзбург перед президентськими виборами є «зловживанням владою».

Як передає Укрінформ з посиланням на ВВС, так вважає його суперник-демократ Джо Байден.

На вихідних Трамп заявив, що незабаром він призначить кандидата на місце ліберальної судді Гінзбург, яка померла у віці 87 років від раку минулої п'ятниці.

Його опонент у президентських перегонах Джо Байден закликав республіканців Сенату відкласти голосування з підтвердження кандидатури.

Демократи побоюються, що республіканці проголосують за закріплення консервативної більшості у вищому суді країни. Як зазначає видання, ідеологічний баланс суду, що складається з дев'яти членів, має вирішальне значення для винесення ним рішень з найбільш важливих питань законодавства США.

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