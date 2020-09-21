У Штатах затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти Трампа — ЗМІ

На канадсько-американському кордоні затримали жінку, яка минулого тижня могла надіслати до Білого дому лист з отрутою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише CNN із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах США.

“Жінку, яку підозрюють у надсиланні президенту США Дональду Трампу листа з отрутою рицином, було арештовано під час спроби потрапити із Канади до США на прикордонному пункті перетину у штаті Нью-Йорк”, - стверджує телеканал.

Зазначається, що жінка мала при собі зброю та була арештована американською стороною.

“Очікується, що прокурор США у Вашингтоні висуне проти неї обвинувачення”, - наголошується у матеріалі.

Як повідомлялося, у суботу, 19 вересня охорона Білого дому виявила небезпечний пакунок з рицином у поштовому відправленні, що надійшло на ім’я президента США. Для визначення вмісту пакету були здійснені спеціальні тести, що підтвердили наявність рицину.

За попередньою інформацією, лист надійшов із містечка Сейнт-Убер, що у передмісті Монреаля.