Лист із отрутою для Трампа могли надіслати з Канади - ЗМІ

За інформацією правоохоронців, пакет рицину, надісланий президенту США Дональду Трампу, міг надійти з території Канади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Для підтвердження наявності рицину було здійснено два тести. Представник правоохоронних органів США заявив CNN, що слідчі розглядають версію, згідно з якою пакет рицину, надісланий Трампу, надійшов з Канади.

Мері-Ліз Пауер, речниця канадського міністра громадської безпеки Білла Блера, заявила: "Ми знаємо про занепокоєння щодо повідомлення про пакет, що містив рицин, спрямований федеральному уряду США. Канадські правоохоронні органи тісно співпрацюють з американськими колегами". ФБР та Секретна служба США наразі розслідують цей інцидент.

Як повідомлялося, у суботу, 19 вересня охорона Білого дому виявила небезпечний пакунок з рицином у поштовому відправленні, що надійшло на ім’я президента США.

Для визначення вмісту пакету були здійснені спеціальні тести, що підтвердили наявність рицину.

Згодом цю інформацію CNN підтвердили у ФБР. Там зазначили, що разом з Секретною службою США та поштовою інспекцією розслідують відправлення підозрілого листа.

Фото: The White House