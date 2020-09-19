Трампу на пошту надіслали пакунок з отрутою - CNN

Охорона Білого дому виявила небезпечний пакунок з рицином всередині у поштовому відправленні, що надійшло на ім’я президента США.

Про це повідомили CNN джерела в правоохоронних органах США, передає Укрінформ.

"Пакунок, який містив отруйний рицин та був адресований президентові Дональду Трампу, був перехоплений правоохоронцями цього тижня", - зазначається в повідомленні.

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Для визначення вмісту пакету були проведені спеціальні тести, які підтвердили наявність рицину.

Усі поштові надходження до Білого дому сортуються й перевіряються в спеціальній установі, розташованій поза президентським комплексом.

Згодом інформацію CNN підтвердили у ФБР. Там зазначили, що разом з Секретною службою США та поштовою інспекцією розслідують відправлення підозрілого листа.

"Наразі загрози громадському порядку немає", — повідомили в офісі ФБР.

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Нагадаємо: рицин — високотоксична сполука, яка часто використовувалась терористами під час нападів. Отрута може перебувати у вигляді порошку, гранул, спрею або кислоти. При потраплянні в організм вона спричиняє нудоту, блювоту та внутрішні кровотечі шлунку й кишкового тракту з подальшою недостатністю печінки, селезінки й нирок та смертю через пошкодження кровоносної системи.

Фото: Білий дім