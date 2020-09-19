Трампу на пошту надіслали пакунок з отрутою - CNN
Про це повідомили CNN джерела в правоохоронних органах США, передає Укрінформ.
"Пакунок, який містив отруйний рицин та був адресований президентові Дональду Трампу, був перехоплений правоохоронцями цього тижня", - зазначається в повідомленні.
Для визначення вмісту пакету були проведені спеціальні тести, які підтвердили наявність рицину.
Усі поштові надходження до Білого дому сортуються й перевіряються в спеціальній установі, розташованій поза президентським комплексом.
Згодом інформацію CNN підтвердили у ФБР. Там зазначили, що разом з Секретною службою США та поштовою інспекцією розслідують відправлення підозрілого листа.
"Наразі загрози громадському порядку немає", — повідомили в офісі ФБР.
Нагадаємо: рицин — високотоксична сполука, яка часто використовувалась терористами під час нападів. Отрута може перебувати у вигляді порошку, гранул, спрею або кислоти. При потраплянні в організм вона спричиняє нудоту, блювоту та внутрішні кровотечі шлунку й кишкового тракту з подальшою недостатністю печінки, селезінки й нирок та смертю через пошкодження кровоносної системи.
Фото: Білий дім