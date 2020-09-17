Трамп закликає провести вибори без голосування поштою

Президент США Дональд Трамп заявив про неможливість отримати точні результати президентських виборів через голосування поштою.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"Через нову та безпрецедентно величезну кількість незатребуваних бюлетенів, які будуть відправлятися "виборцям" чи будь-куди ще, результати виборів 3 листопада цього року можуть бути ніколи точно не визначені, чого дехто власне й домагається", - йдеться у дописі.

У іншому дописі Трамп знову закликав американців "поки не пізно" припинити ситуацію з розсилкою бюлетенів та йти голосувати, як раніше, на виборчих дільницях.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп принципово виступає проти голосування поштою, заявляючи, що воно є незахищеним і призведе до підтасовування результатів виборів. Натомість критики закидають адміністрації США умисне створення кризи у Поштовій службі США напередодні виборів через реформу служби. Тривалий час робота Поштової служби ускладнена, спостерігаються помітні затримки доставки, тощо.

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Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. За крісло очільника Білого дому змагатимуться чинний президент США Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.

Фото: The White House