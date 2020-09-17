Трамп закликає провести вибори без голосування поштою

Трамп закликає провести вибори без голосування поштою

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив про неможливість отримати точні результати президентських виборів через голосування поштою. 

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"Через нову та безпрецедентно величезну кількість незатребуваних бюлетенів, які будуть відправлятися "виборцям" чи будь-куди ще, результати виборів 3 листопада цього року можуть бути ніколи точно не визначені, чого дехто власне й домагається", - йдеться у дописі.

У іншому дописі Трамп знову закликав американців "поки не пізно" припинити ситуацію з розсилкою бюлетенів та йти голосувати, як раніше, на виборчих дільницях.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп принципово виступає проти голосування поштою, заявляючи, що воно є незахищеним і призведе до підтасовування результатів виборів. Натомість критики закидають адміністрації США умисне створення кризи у Поштовій службі США напередодні виборів через реформу служби. Тривалий час робота Поштової служби ускладнена, спостерігаються помітні затримки доставки, тощо.

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Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. За крісло очільника Білого дому змагатимуться чинний президент США Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.

Фото: The White House

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