Штаб Трампа використав зображення винищувачів РФ у передвиборчій агітації

Передвиборчий штаб Дональда Трампа розмістив у соцмережах банери на підтримку американських військових, на яких зображені російські винищувачі МіГ-29.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що на банерах, які були виготовлені на замовлення Комітету «Трамп зробить Америку знову великою», зображені силуети солдатів, над якими летять винищувачі.

«Це точно МіГ-29», - сказав П'єр Спрей, який допомагав у розробці винищувачів F-16 і A-10 для Повітряних сил США.

Крім того, за словами директора Центру аналізу стратегій й технологій у Москві Руслана Пухова, зображені військові тримають у руках автомати, схожі на російські АК-74.

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Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. За крісло глави Білого дому змагатимуться чинний президент США Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.