Трамп продовжив на рік надзвичайний стан у США

Президент США Дональд Трамп продовжив до 14 вересня 2021 року чинність надзвичайного стану, запровадженого у країні після терактів 11 вересня 2001-го.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Оскільки терористична загроза триває, національний надзвичайний стан, оголошений 14 вересня 2001 р., та відповідні повноваження органів влади, залишатимуться чинними й після 14 вересня 2020 р.", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення прийняте терміном на один рік.

Читайте також: Трамп оголосить скорочення військ США в Іраку й Афганістані

Як зазначається, особливі повноваження в умовах надзвичайного стану мають критично важливу роль для збройних сил США, дозволяючи їм виконувати завдання у протистоянні постійній загрозі тероризму на території країни та у всьому світі.