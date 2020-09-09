Трамп оголосить скорочення військ США в Іраку й Афганістані

Американський президент Дональд Трамп оголосить про подальше скорочення військ США в Іраку й Афганістані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті преспулу Білого дому з посиланням на високопоставленого чиновника з адміністрації США.

«Представник повідомив, що завтра (9 вересня — ред) слід очікувати оголошення про подальше виведення військ з Іраку, а найближчими днями — на інше оголошення щодо Афганістану», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово раніше заявляв про плани скорочення чисельності збройних сил США, задіяних на Близькому Сході. Так, на початку серпня він вказав, що до листопада чисельність американського контингенту в Афганістані скоротиться з 8 тисяч до 4-5 тисяч військових. Наприкінці серпня президент додав, що США планують скоротити кількість своїх збройних сил в Іраку.

У 2018 році США зменшили контингент збройних сил, задіяних в сирійському конфлікті. Як пізніше роз’яснював американський президент, боротися з «Ісламською державою» прийшов час «іншим країнам».

Фото: The White House