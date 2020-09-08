Трамп розкритикував Пентагон за те, що вони не хочуть нічого, крім війни

Президент США Дональд Трамп піддав критиці Пентагон, звинувативши керівництво американського оборонного відомства у бажанні «лише вести війни».

Як передає Укрінформ, про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі.

«Я не кажу, що військові мене люблять, але солдати люблять. Керівники в Пентагоні, ймовірно, — ні, тому що вони не хочуть нічого, крім як вести війни, щоб всі ці прекрасні компанії, які виробляють бомби, літаки і все інше, були щасливі», — зазначив Трамп.

Трамп каже, що під його керівництвом США «виходять з нескінченних війн».

Трамп також заявляє, що його конкурент на президентських виборах Джо Байден відправив молодь «битися в цих божевільних нескінченних війнах».

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Як відомо, Трамп прагне відставки чинного міністра оборони Марка Еспера та заміни його на міністра у справах ветеранів Роберта Вілкі.

Радники Трампа відмовляють президента від заміни міністра оборони до виборів, оскільки це може дестабілізувати ситуацію.

Відносини між Трампом та Еспером знову погіршилися минулого тижня, коли Пентагон скоротив фінансування армійської газети Stars and Stripes. Трамп публічно розкритикував це рішення керівництва оборонного відомства.

Фото: The White House