Трамп хоче звільнити міністра оборони — ЗМІ

Трамп хоче звільнити міністра оборони — ЗМІ

Укрінформ
Дональд Трамп прагне відставки чинного міністра оборони Марка Еспера та заміни його на міністра у справах ветеранів Роберта Вілкі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела у Білому домі пише NBC News.

“Президент Дональд Трамп вже давно не задоволений міністром оборони Марком Еспером, тож представники Білого дому поговорили із міністром у справах ветеранів Робертом Вілкі стосовно очолювання ним Пентагону, якщо Трамп вирішить звільнити Еспера”, -  йдеться у матеріалі. 

Зазначається, що Трамп безпосередньо обговорив цю пропозицію із Вілкі минулого місяця. 

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За словами співрозмовників NBC News, із Вілкі також було обговорено пропозицію призначити його в.о. міністра оборони США. “Призначення Вілкі в.о. очільника Пентагону дасть Трампу гнучкість у звільненні Еспера негайно після листопадових виборів або навіть до них”, - пояснює видання.

Водночас радники Трампа відмовляють президента від заміни міністра оборони до виборів, оскільки це може дестабілізувати ситуацію.

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Нагадаємо: стосунки між Трампом та Еспером знову погіршилися минулого тижня, коли Пентагон скоротив фінансування армійської газети “Stars and Stripes”. Трамп публічно розкритикував це рішення керівництва оборонного відомства.

Фото: Білий дім

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