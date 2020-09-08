Трамп хоче звільнити міністра оборони — ЗМІ

Дональд Трамп прагне відставки чинного міністра оборони Марка Еспера та заміни його на міністра у справах ветеранів Роберта Вілкі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела у Білому домі пише NBC News.

“Президент Дональд Трамп вже давно не задоволений міністром оборони Марком Еспером, тож представники Білого дому поговорили із міністром у справах ветеранів Робертом Вілкі стосовно очолювання ним Пентагону, якщо Трамп вирішить звільнити Еспера”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Трамп безпосередньо обговорив цю пропозицію із Вілкі минулого місяця.

За словами співрозмовників NBC News, із Вілкі також було обговорено пропозицію призначити його в.о. міністра оборони США. “Призначення Вілкі в.о. очільника Пентагону дасть Трампу гнучкість у звільненні Еспера негайно після листопадових виборів або навіть до них”, - пояснює видання.

Водночас радники Трампа відмовляють президента від заміни міністра оборони до виборів, оскільки це може дестабілізувати ситуацію.

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Нагадаємо: стосунки між Трампом та Еспером знову погіршилися минулого тижня, коли Пентагон скоротив фінансування армійської газети “Stars and Stripes”. Трамп публічно розкритикував це рішення керівництва оборонного відомства.

Фото: Білий дім