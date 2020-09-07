Трамп проти Байдена: «хисткі» штати підігрівають пристрасті

Попри чіткі соціологічні прогнози щодо президентських виборів у США, усе ще може змінитися

Цьогорічна президентська виборча кампанія у США проходить на тлі пандемії та спричиненої нею економічної кризи. У ній змагаються найстарші кандидати від часу заснування Штатів. 77-річний Джо Байден та 74-річний Дональд Трамп увійшли у фінальну стадію боротьби і від голосування 3 листопада їх відділяє усього два місяці. Кому передрікають перемогу соціальні опитування?

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ВИБОРИ У США

Процес виборів президента у США суттєво відрізняється від того, як це відбувається в інших демократичних державах світу. Голоси за кандидатів не сумуються по всій країні. А кожен штат визначає свої результати виборів (хто переміг і хто програв). При цьому переможець завжди має однакову кількість голосів так званої Колегії виборщиків – незалежно від того, яку електоральну підтримку в штаті він отримав (51 відсоток чи 99). Залежно від кількості населення кожен штат має певну кількість виборщиків. Найбільше - у Каліфорнії, яку представляють 55 виборщиків, а найменше - у Вермонту, Аляски, Делаверу, Монтани, Північної та Південної Дакоти, Вайомінгу та Округу Колумбія, кожен з яких отримує по 3 голоси. Усього до Колегії виборщиків входить 538 осіб, і для перемоги на виборах кандидатові необхідно отримати голоси щонайменше 270 з них.

З огляду на цю систему, створену засновниками США як компроміс між обранням президента Конгресом та прямими всенародними виборами, главою держави не обов’язково стає людина, яка отримала більшість голосів населення. Саме так прийшов до влади Дональд Трамп, за якого проголосувало 304 виборщики (проти 227 за Клінтон), однак 46,1 % загального населення, супроти 48,2 %, які підтримали кандидатку від Демократичної партії. Водночас, Трамп здобув перемогу в 30 штатах, а його суперниця - лише у 20. Заради справедливості зазначимо, що Дональд Трамп став п’ятим президентом США, який здобув перемогу, здобувши менше голосів населення, ніж суперник.

«ХИСТКІ» ШТАТИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

Інша особливість американських виборів полягає в традиційності виборців. Зазвичай усі покоління однієї родини та цілі регіони традиційно підтримують кандидата від певної партії, незалежно від того, хто саме балотується. Приміром, переважна більшість мешканців Аляски зазвичай голосують за республіканців, а каліфорнійців – навпаки за демократів. Ці шаблони голосування настільки міцні, що кандидати зазвичай навіть не витрачають сил на агітацію в так званих «безпечних штатах». Утім, під час кожної виборчої кампанії залишається десяток штатів, у яких підтримка жодного з кандидатів не є переважною. Цього року до них зараховують: Арізону, Колорадо, Неваду, Флориду, Джорджію, Айову, Мейн, Мічиган, Північну та Південну Кароліну, Вірджинію, Огайо, Пенсильванію, Техас та Вісконсин. Саме в цих регіонах виборчі штаби й зосереджують свої зусилля, вливаючи в рекламу величезні суми. Саме голосування в цих «хистких» штатах зазвичай і має вирішальне значення.

ЯКИМИ Є ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ВПОДОБАННЯ

Згідно з останніми статистичними даними, які наводить CBC News , у разі проведення виборів цього тижня Джо Байден, найімовірніше, обійшов би Дональда Трампа з 52,5 % голосів супроти 44,5%, що були б віддані за чинного очільника Білого дому. Щодо Колегії виборщиків, то тут перевага Байдена ще більша й дає йому змогу легко здобути необхідні 270 голосів.

Прикметно, що демократ нині впевнено утримує лідерство в таких «хистких» штатах, як Арізона, Мічиган та Вісконсин, де у 2016 році перемогу здобув кандидат від республіканців. Натомість останнім часом скорочується його перевага у Флориді та Пенсильванії і зростає відставання у Джорджії та Огайо. Усе ж, за підрахунками CBC News, нині Байден здобуває 319 голосів Колегії виборщиків, що робить його фаворитом цьогорічних перегонів.

ЧОМУ ТАКА ВИБОРЧА КАРТИНА

Стратеги Республіканської партії не втрачають надію, усвідомлюючи критичну важливість останніх тижнів перед голосуванням, особливо в умовах глобальної пандемії. Із понад 6,3 млн інфікованих та 191 тисячею загиблих, нинішня адміністрація США відверто провалює протидію COVID-19. Це добре помітно в порівнянні із сусідньою Канадою, де від початку пандемії виявили всього близько 130 тис. хворих, а недуга забрала трохи більш як 9 тис. життів. Звісно, населення Канади удесятеро менше за населення США, однак кількість хворих у країні кленового листа менша у вражаючі 48 разів! Розуміючи, що образ Трампа-рятівника від коронавірусу явно програшний, республіканці намагаються змістити наратив виборчої кампанії на тему «злочину і покарання». Актуальності такого підходу сприяють масові протести, що з травня, після загибелі від рук поліції чорношкірого Джорджа Флойда, тривають по всій країні та подекуди супроводжуються насильством. Утім, Politico стверджує, що образ Трампа, як носія «закону і порядку» теж не надто додає йому популярності, хоч і показує з кращого боку, ніж «коронавірусна» тема.

ЯКІ ШАНСИ ТРАМПА НА ПЕРЕОБРАННЯ

Соціологія є корисним інструментом оцінки людських уподобань, але не дає 100-відсоткової достеменності. CNN указує, що особливістю нинішньої виборчої кампанії є незвично велика кількість «хистких» штатів. «За 60 днів до президентських виборів-2020 кількість «хистких» штатів значно більша, ніж під час усіх попередніх виборів. Це відображає асиметричну політику Дональда Трампа та демографію країни, що швидко змінюється», - стверджує медіаресурс. Він нагадує, що під час виборів 2000 та 2004 років «хисткими» вважалися лише Колорадо, Флорида, Айова, Нью-Гемпшир, Огайо, Пенсильванія «та ще один чи два інші». Натомість у 2020 році «хитаються» уже виборці удвоє більшої кількості штатів. «Розширення електорального ігрового поля відбувалося поступово протягом останніх трьох виборів. Однак те, що аж 15 штатів досі «не визначилися» ще й настільки пізно у виборчих перегонах (у тому числі такі монстри Колегії виборщиків, як Техас і Джорджія), відкриває нову главу в сучасній американській політиці. Це створює багато можливостей для обох партій у майбутніх перегонах», – ідеться у матеріалі CNN.

Невизначеності додає проведення виборів у розпал пандемії. Очікується, що цього року значно більше виборців віддадуть перевагу голосуванню поштою, що створює нові виклики демократичній системі США, адже Трамп уже оголосив, що поштове голосування обов’язково буде сфальсифіковано. На думку деяких аналітиків, складнощі, пов’язані з підрахунком надісланих поштою бюлетенів справді можуть дещо затягнути оприлюднення офіційних результатів, але це не вплине на демократичність волевиявлення.

Таким чином, штабові жодного з кандидатів не можна втрачати пильності аж до ранку 4 листопада, коли стануть відомими перші результати голосування. Важливе значення матимуть також троє дебатів, запланованих на наступні тижні. Загалом, якщо адміністрація США продовжуватиме наступати на старі граблі у протидії COVID-19, а борці за рівність прав не припинять погроми, із великою імовірністю наступним президентом США стане демократ Джо Байден .

Максим Наливайко, Оттава.

Фото: Getty Images, The White House та з відкритих джерел