Вибори президента США: що очікувати Україні

Обидва кандидати залишають забагато знаків запитання

Наступні вибори президента США відбудуться 3 листопада. Після тривалого періоду балотувань, праймеріз, кокусів та інших демократичних процедур нарешті визначилися два основні претенденти на цю посаду – Джо Байден і Дональд Трамп – та їхні віцепрезиденти: Камала Гарріс і Майкл Пенс. Чого очікувати від американських виборчих перегонів Україні?

ВІЗОВІ ПИТАННЯ

За час перебування при владі Дональда Трампа міграційна політика США стала значно суворішою. Від скасування професійних віз, за допомогою яких технологічні гіганти втамовували свій кадровий голод, до утримання мігрантів у в’язницях, роз’єднання родин на кордоні, скасування візових винятків для кубинців та домініканців, побудови стіни вздовж кордону з Мексикою… Америка останніх п’яти років зі значно меншим завзяттям вітала новоприбулих. Судячи з останніх заяв Трампа, у разі збереження його влади сподіватися на пом’якшення міграційної політики не слід.

Фото: The White House

Натомість Джо Байден малює для виборців зовсім іншу картину. Він неодноразово критикував Трампа за такі суворі підходи та обіцяв у разі перемоги приймати більше біженців і відмовитися від переслідування мігрантів. Про скасування візового режиму з Україною не веде мови жоден із кандидатів, однак за Байдена кількість відмов українцям у візах має шанс бодай трохи знизитися з нинішніх катастрофічних 45%.

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

З огляду на пандемію COVID-19 економічна політика всіх держав світу спрямована нині передусім на власний порятунок і відновлення. Досить упевнено можна прогнозувати, що протягом наступних кількох місяців ситуація залишатиметься незмінною. Утім, згодом бодай на словах Байден готовий фінансово підтримати Україну. «В економічному плані я би працював над збільшенням прямих західних інвестицій та підтримки енергетичної незалежності України від Росії, особливо якщо трубопровід «Північний потік-2» буде збудовано, оскільки цей проєкт серйозно завадить доступу України до російського газу», – заявив Байден, відповідаючи на запитання Ради міжнародних відносин.

Фото: Gage Skidmore

Дональд Трамп натомість плекає ще менше теплих почуттів до «Північного потоку», однак має більш бізнес-орієнтований підхід. Для нього Україна – дуже малий в економічному аспекті гравець, аби надавати йому спеціальне ставлення. Під час імовірного другого терміну президента Трампа економічні відносини України та США розвиватимуться так само мляво, як і під час його першої каденції.

ЗБРОЯ

«Адміністрація Байдена–Гарріс забезпечить надання Україні необхідної їй економічної та військової допомоги, у тому числі летальної зброї, водночас спонукаючи Україну продовжувати реформи, важливі для її успіху», – ідеться у привітанні Байдена з нагоди Дня Незалежності України. Така його вербальна позиція вельми приємна, однак її не підтверджує попередній досвід. У період восьмирічного перебування Байдена на посаді віцепрезидента США в адміністрації Обами, він курирував політику Штатів щодо України, шість разів відвідавши нашу країну. Добре усвідомлюючи ситуацію в регіоні, він все ж не домігся більш рішучої допомоги Україні, що могло б стати визначальним у період окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. Попри гучні слова підтримки, американська летальна зброя потрапила до України лише після зміни очільника Білого дому. У разі перемоги на виборах Байден, імовірно, продовжить дотримуватися доволі жорсткої політики США стосовно Росії, однак очікувати на більше рішучі дії не слід. Водночас Дональд Трамп досить швидко після обрання дозволив передати Україні легендарні «Джавеліни», а також суттєво збільшив пакет військової допомоги. У інших аспектах міждержавних відносин він не був таким дружнім, але показав себе впевненим партнером України. Фото: MARK RALSTON / Staff

ПРОТИСТОЯННЯ З РОСІЄЮ

«На посаді президента я чітко продемонструю Кремлю, що він мусить припинити агресію та окупацію України», – наголосив Байден, вітаючи Україну з Днем Незалежності. Утім, віцепрезидент Байден чомусь не спромігся продемонструвати жорсткість у 2014 році, коли протистояння між Україною та Росією було в гострій фазі. Немає причин думати, що нині він поводитиметься інакше.

Що ж до Трампа, який пишається своєю здатністю домовлятися із будь-ким, то він теж уже мав достатньо можливостей продемонструвати своє суворе ставлення до Росії, однак жодного разу не зробив цього. За ним досі тягнеться шлейф підозр у російському сприянні щодо його обрання, який не додає віри в раптову зміну позиції.

Фото: GETTY IMAGES

МІЖНАРОДНА КОАЛІЦІЯ

На переконання Байдена, політика Трампа – «Спочатку Америка» – не принесла жодних позитивів, натомість відштовхнувши від США давніх союзників, що свідчить про необхідність повернути Штатам лідерство у світі. Одним зі способів досягнення цього може стати проведення глобального саміту з питань демократії, на якому країни-учасниці повинні будуть зобов’язатися просувати права людини і боротися з корупцією. Україна могла б відіграти важливу роль на цьому саміті.

Водночас дії Дональда Трампа з позбавлення США ролі «світового поліцейського», його постійна критика НАТО та інших багатосторонніх організацій, образливі словесні напади на лідерів інших держав – не сприяють стабільності світу та інтересам України. Немає підстав вважати, що переобрання якось змінить його ставлення.

Фото: Офіс Президента

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

Як відомо, Трамп схиляв президента Зеленського до розслідування нібито корупційних вчинків сина Джо Байдена Гантера. Той певний час входив до ради директорів української компанії Burisma Holdings.

Точно сказати, хто з двох кандидатів робитиме більше для подолання корупції в Україні, за таких умов складно, утім Байден бодай поки що не втратив свій авторитет у цьому питанні. «Я забезпечу надання американської допомоги Україні лише за умов антикорупційних реформ, у тому числі призначення справді незалежних антикоруаційних прокурорів та судів», – пообіцяв він торік.

МИР НА ДОНБАСІ

Протягом своєї каденції Трамп мав достатньо можливостей посприяти припиненню війни на Донбасі, але послідовно нехтував ними. Після відставки спецпредставника Держдепу США по Україні Курта Волкера заміни йому так і не знайшлося. Навіть посада посла США в Україні досі залишається вакантною.

На жаль, Джо Байден до останнього часу теж не виявляв особливого інтересу до припинення конфлікту, який забрав уже понад 13 тисяч життів. На його переконання, США повинні долучитися до перемовин у нормандському форматі, однак самого лише бажання Вашингтона буде недостатньо, аби це втілити в життя. «Я підтримаю значно більшу дипломатичну роль США разом із Францією та Німеччиною у перемовинах із Росією. Однак для належної роботи дипломатії нам необхідні сильніші важелі впливу на Москву, що свідчить про потребу більш тісної співпраці з європейськими партнерами та союзниками, аби Росія платила більшу ціну за війну в Україні», – зазначив Байден.

ПІДСУМОК

Таким чином, однозначного фаворита в перегонах за звання «найбільш проукраїнського кандидата» немає. Хоча Джо Байден у своїй виборчій кампанії значно більше уваги приділяє міжнародній політиці загалом та Україні зокрема, його вісім років при владі не стали прикладом активної гри дипломатичними м’язами. «Я зроблю Україну пріоритетом зовнішньої політики США», – каже Байден Раді міжнародних відносин, але чи будуть ці обіцянки реалізовані?

З другого боку, Дональд Трамп показав, що готовий застосовувати не лише м’яку силу для досягнення поставлених цілей. Утім, його розмиті ціннісні орієнтири, зневага до усталених правил і процедур, надмірна емоційність та зацикленість на гаслі «Спершу Америка» роблять імовірні наступні п’ять років його президентства так само непередбачуваними, як і попередні.

У підсумку обидва кандидати залишають забагато знаків запитання в умовній графі «ставлення до України». Одне можна сказати напевне: наступні два місяці у США принесуть багато цікавого любителям політичної драми.

Максим Наливайко, Оттава

Перше фото: Getty Images